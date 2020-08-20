Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Алена Селезнева

20 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, по два случая зарегистрировано в Завьяловском (с. Люк, д. Большая Венья), Вавожском (д. Малый Зяглуд и д. Зяглуд-Какся) районах, по одному случаю — в Можге, Алнашском (д. Кузюмово), Игринском (д. Сундур), Камбарском (г. Камбарка) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 424,

Воткинск - 37,

Сарапул - 87,

Можга - 282,

Глазов - 72,

Алнашский район - 139,

Балезинский район - 63,

Вавожский район - 45,

Воткинский район - 40,

Глазовский район - 27,

Граховский район - 28,

Дебёсский район - 11,

Завьяловский район - 246,

Игринский район – 36,

Камбарский район - 15,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 31,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 2,

Красногорский район - 10,

Малопургинский район - 83,

Можгинский район - 64,

Сарапульский район - 31,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 7,

Увинский район - 28,

Шарканский район - 12,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 11.