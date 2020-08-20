Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Алена Селезнева
20 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, по два случая зарегистрировано в Завьяловском (с. Люк, д. Большая Венья), Вавожском (д. Малый Зяглуд и д. Зяглуд-Какся) районах, по одному случаю — в Можге, Алнашском (д. Кузюмово), Игринском (д. Сундур), Камбарском (г. Камбарка) районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 424,
Воткинск - 37,
Сарапул - 87,
Можга - 282,
Глазов - 72,
Алнашский район - 139,
Балезинский район - 63,
Вавожский район - 45,
Воткинский район - 40,
Глазовский район - 27,
Граховский район - 28,
Дебёсский район - 11,
Завьяловский район - 246,
Игринский район – 36,
Камбарский район - 15,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 31,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 2,
Красногорский район - 10,
Малопургинский район - 83,
Можгинский район - 64,
Сарапульский район - 31,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 7,
Увинский район - 28,
Шарканский район - 12,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 17,
Ярский район - 11.