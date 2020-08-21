Погода в Ижевске 21 августа: до +19 и дожди

Сегодня будет тепло, но местами пройдут дожди Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня станет немного теплее, чем на прошлой неделе. Может быть, у нас даже еще есть шанс на теплые деньки. «Комсомолка» расскажет, какая погода будет 21 августа.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем столбик термометра поднимется до +17...19 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Небо будет облачным. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха составит +18 градусов, ночью - +12. Небо будет пасмурным.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода на этой неделе. По предварительным данным, в выходные будет тепло.

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