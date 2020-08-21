Еще 28 человек заразились коронавирусом в Удмуртии на 21 августа

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии на утро 21 августа зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали еще 18 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

- Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 4 жителей Игринского района, 2 жителей Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском, Дебесском, Красногорском районах, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 308 в удовлетворительном состоянии, 139 средней степени тяжести, 24 в тяжелом состоянии. Всего на 21 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 931 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 2 404 человека выздоровели, 56 летальных случаев.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 августа 2020 года: 27 новых случаев заражения и 25 человек в тяжелом состоянии.

- Лето пока не сдается. Рассказываем о погоде на сегодня.