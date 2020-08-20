Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 20 августа 2020 года: 27 новых случаев заражения и 25 человек в тяжелом состоянии

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На утро 20 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали 40 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапула, по два случая зарегистрировано в Завьяловском (с. Люк, д. Большая Венья), Вавожском (д. Малый Зяглуд и д. Зяглуд-Какся) районах, по одному случаю — в Можге, Алнашском (д. Кузюмово), Игринском (д. Сундур), Камбарском (г. Камбарка) районах.

Подробную карту распространения можно посмотреть по ссылке.

Состояние заболевших: 333 в удовлетворительном состоянии, 103 средней степени тяжести, 25 в тяжелом состоянии. Всего на 20 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 903 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2 386 человек выздоровели, 56 летальных случаев.

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