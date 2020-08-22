Фото: архив КП

Во Дворце Детского Творчества в Ижевске открылась досуговая площадка для детей с ограниченными возможностями. Здесь дети могут рисовать, заниматься робототехникой, лечебной физкультурой, посещать сенсорную комнату и живой уголок. На выделенный Президентский грант более 1 миллиона, руководство закупило переносные пандусы и слуховые петли, а педагоги и вожатые прошли специальное обучение.

Смена длится всего 10 дней, но расписание насыщенное. С 10 утра до 14:00 ребята посещают мастер- классы, гуляют, проводят мероприятия и веселые старты.

5 лет назад здесь могли принять всего 12 детей. На сегодняшний день уже более 100. Всего в Ижевске таких специализированных досуговых площадок 12.