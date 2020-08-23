Уникальный ресурсный центр по подготовке педагогов-преподавателей шахмат в школах открылся в Удмуртии

Фото: Сергей Суворов

22 августа, в субботу, в Дебесском районе Удмуртии состоялось открытие уникального ресурсного центра по подготовке педагогов-преподавателей шахмат в школах. Центр был открыт при поддержке правительства республики, шахматной Федерации России и Фонда Тимченко.

Фото: Сергей Суворов

По словам постоянного представителя главы Удмуртии при Президенте России, зампредседателя правительства региона Михаила Хомича, проект актуален тем, что теперь преподавать детям шахматы будут подготовленные педагоги. Очень многие родители хотят, чтобы их дети учились шахматам, и этот ресурсный центр сможет восполнить эту потребность.

Ресурсный центр был открыт на базе Дебесского политехникума.

Фото: Сергей Суворов

- Изначально в политехникуме проводились республиканские соревнования по шахматам. В ходе подготовки к этим мероприятиям выявилась проблема нехватки педагогов, которые могли бы заниматься с детьми в школах. Так родилась идея создать центр, - отметила учреждения Татьяна Головизнина.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский считает, что с помощью центра будет расширено поле возможностей для детей. При обучении шахматам важно правильно познакомить ребенка с этой замечательной игрой, тогда он будет готов заниматься самообучением и расти дальше, а выявленные таланты смогут поддерживать спортивные школы региона.

Также на презентации ресурсного центра состоялись сеансы единовременных игр на 13 досках.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- За сутки в Удмуртии зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом. Актуальная статистика уже на сайте.