За сутки в Удмуртии зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом

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На утро 23 августа в Удмуртии зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

- Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Малопургинского района, 4 жителей Можги, по два случая зарегистрировано в Завьяловском, Вавожском, Игринском районах, по одному случаю — в Глазове, Ярском, Можгинском, Сюмсинском районах, - говорится в сообщении.

Состояние заболевших: 344 в удовлетворительном состоянии, 126 средней степени тяжести, 20 в тяжелом состоянии. Всего на 23 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 990 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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