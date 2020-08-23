Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев
На утро 23 августа в Удмуртии зарегистрировали 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 5 жителей Малопургинского района, 4 жителей Можги, по два случая зарегистрировано в Завьяловском, Вавожском, Игринском районах, по одному случаю — в Глазове, Ярском, Можгинском, Сюмсинском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 475,
Воткинск - 37,
Сарапул - 89,
Можга - 286,
Глазов - 73,
Алнашский район - 139,
Балезинский район - 63,
Вавожский район - 47,
Воткинский район - 40,
Глазовский район - 27,
Граховский район - 28,
Дебёсский район - 13,
Завьяловский район - 249,
Игринский район - 42,
Камбарский район - 15,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 31,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 4,
Красногорский район - 12,
Малопургинский район - 90,
Можгинский район - 65,
Сарапульский район - 32,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 8,
Увинский район - 28,
Шарканский район - 12,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 17,
Ярский район - 13.