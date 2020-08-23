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В ночном ДТП на трассе Удмуртии погибли 9-летний ребенок и 41-летний мужчина

ДТП произошло в 00:45
Дарья ПорсеваДарьяПорсева
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии ночью 23 августа на 96 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 41-летний водитель машины «Рено Логан» выехал на «встречку», где врезался в машину «Фольксваген» под управлением 28-летнего водителя, - говорится в сообщении.

В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и 9-летний пассажир «Рено», водителя и пассажиров второй иномарки – 30-летнюю женщину и 10-летнюю девочку отвезли в больницу.

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