Сбитый пешеход, погибшие жители Удмуртии и пьяные водители: обзор самых жутких ДТП недели

Фото: ИГГС

За неделю в Удмуртии произошло несколько смертельных ДТП, аварий с участием пьяных водителей. Подробнее в обзоре «Комсомолки».

Так, на 2 километре автодороги «В. Уни - Антропиха» Юкаменского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республики.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 64-летний водитель машины ВАЗ-2121 не справился с управлением и улетел в кювет, с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении.

СБИТЫЙ ПЕШЕХОД

В Ижевске 17 августа около 07:00 утра напротив дома №226 на улице Удмуртская водитель сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- Неустановленный водитель на неустановленной машине на регулируемом пешеходном переходе сбил 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги, - говорится в сообщении.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

17 августа вечером на 55 километре автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» Алнашского района Удмуртии столкнулись «легковушка» и грузовик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

20 августа, в четверг, на 24 километре трассы «Ижевск - Воткинск» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- Столкнулись машины «Киа» и «Лада Приора», оба транспорта разбиты, - пишут пользователи соцсетей.

В Удмуртии на 36 километре автодороги «Балезино - Сергино» Балезинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 34-летний водитель машины «Лада Калина», по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в грузовик, под управлением 35-летнего мужчины, - говорится в сообщении.

МАССОВОЕ ДТП

21 августа около 14:20 по улице Удмуртской водитель автомобиля "Субару" столкнулся с мотоциклом, после чего въехал в автомобиль "ВАЗ". Столкновения спровоцировали цепную реакцию: мотоцикл повредил стоящую рядом "Ладу Ларгус", в неё же врезался "ВАЗ", дальше "Лада Ларгус" въехала в "Ладу Гранту", а последняя в "Ниссан".