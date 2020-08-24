Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров
24 августа в Удмуртии зарегистрировали 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, по два случая зарегистрировано в Сарапуле, Завьяловском (д. Хохряки, с. Гольяны) и Киясовском (с. Ермолаево, с. Киясово) районах, по одному случаю — в Игринском (п. Игра), Камбарском (г. Камбарка), Малопургинском (с. Малая Пурга), Балезинском (п. Балезино) районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 488,
Воткинск - 37,
Сарапул - 91,
Можга - 286,
Глазов - 73,
Алнашский район - 139,
Балезинский район - 64,
Вавожский район - 47,
Воткинский район - 40,
Глазовский район - 27,
Граховский район - 28,
Дебёсский район - 13,
Завьяловский район - 251,
Игринский район - 43,
Камбарский район - 16,
Каракулинский район - 9,
Кезский район - 31,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 6,
Красногорский район - 12,
Малопургинский район - 91,
Можгинский район - 65,
Сарапульский район - 32,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 8,
Увинский район - 28,
Шарканский район - 12,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 17,
Ярский район - 13.