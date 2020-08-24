Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров

24 августа в Удмуртии зарегистрировали 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, по два случая зарегистрировано в Сарапуле, Завьяловском (д. Хохряки, с. Гольяны) и Киясовском (с. Ермолаево, с. Киясово) районах, по одному случаю — в Игринском (п. Игра), Камбарском (г. Камбарка), Малопургинском (с. Малая Пурга), Балезинском (п. Балезино) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 488,

Воткинск - 37,

Сарапул - 91,

Можга - 286,

Глазов - 73,

Алнашский район - 139,

Балезинский район - 64,

Вавожский район - 47,

Воткинский район - 40,

Глазовский район - 27,

Граховский район - 28,

Дебёсский район - 13,

Завьяловский район - 251,

Игринский район - 43,

Камбарский район - 16,

Каракулинский район - 9,

Кезский район - 31,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 6,

Красногорский район - 12,

Малопургинский район - 91,

Можгинский район - 65,

Сарапульский район - 32,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 8,

Увинский район - 28,

Шарканский район - 12,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 13.