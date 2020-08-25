Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 25 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 4 жителей Игринского района (пос. Игра, с. Зура), 3 жителей Каракулинского района (с. Арзамасцево, с. Каракулино), 2 жителей Воткинска, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Киясовском (д. Карамас-Пельга), Балезинском (с. Карсовай), Завьяловском (д. Крестовоздвиженское), Сарапульском (с. Сигаево), Шарканском (с. Шаркан) районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 500,
Воткинск - 39,
Сарапул - 92,
Можга - 286,
Глазов - 73,
Алнашский район - 139,
Балезинский район - 65,
Вавожский район - 47,
Воткинский район - 40,
Глазовский район - 27,
Граховский район - 28,
Дебёсский район - 13,
Завьяловский район - 252,
Игринский район - 47,
Камбарский район - 16,
Каракулинский район - 13,
Кезский район - 31,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 7,
Красногорский район - 12,
Малопургинский район - 91,
Можгинский район - 65,
Сарапульский район - 33,
Селтинский район - 4,
Сюмсинский район - 8,
Увинский район - 28,
Шарканский район - 13,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 17,
Ярский район - 13.
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