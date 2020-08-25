Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 25 августа в Удмуртии зарегистрировали 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 4 жителей Игринского района (пос. Игра, с. Зура), 3 жителей Каракулинского района (с. Арзамасцево, с. Каракулино), 2 жителей Воткинска, по одному случаю зарегистрировано в Сарапуле, Киясовском (д. Карамас-Пельга), Балезинском (с. Карсовай), Завьяловском (д. Крестовоздвиженское), Сарапульском (с. Сигаево), Шарканском (с. Шаркан) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 500,

Воткинск - 39,

Сарапул - 92,

Можга - 286,

Глазов - 73,

Алнашский район - 139,

Балезинский район - 65,

Вавожский район - 47,

Воткинский район - 40,

Глазовский район - 27,

Граховский район - 28,

Дебёсский район - 13,

Завьяловский район - 252,

Игринский район - 47,

Камбарский район - 16,

Каракулинский район - 13,

Кезский район - 31,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 7,

Красногорский район - 12,

Малопургинский район - 91,

Можгинский район - 65,

Сарапульский район - 33,

Селтинский район - 4,

Сюмсинский район - 8,

Увинский район - 28,

Шарканский район - 13,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 17,

Ярский район - 13.

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