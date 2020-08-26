Более 600 тысяч рублей похитили мошенники с банковского счета 55-летней ижевчанки

Фото: Ульяна Колмогорова

В полицию Ижевска обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Потерпевшая рассказала, что ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Далее она сообщила, что с банковского счета женщины пытаются похитить деньги, на что женщина сказала, что ее сбережения в другом банке. Через некоторое время ей вновь позвонили, а на телефоне высветилось название банка. Под диктовку звонившего потерпевшая перевела свои деньги – более 600 тысяч рублей – на разные номера и «безопасный счет», - сообщает пресс-служба.

Установлено, что при звонке мошенники использовали IT-технологии, поэтому высветилось название банка. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кстати, только за прошедшие сутки в Ижевске у 5 граждан под различными предлогами злоумышленники похитили более 1,1 млн рублей. Всего в этом году с банковских счетов ижевчан дистанционно похищено более 64 млн. рублей.

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