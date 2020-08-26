Командный Кубок России по боксу среди мужчин пройдет в Ижевске

Фото: Диля Ахмадишина

Ижевск в третий раз примет командный Кубок России по боксу среди мужчин (6+), на котором выступят 200 лучших спортсменов – победители и призеры Чемпионатов России, Европы и мира. В этом году турнир посвящен 75-летию Великой Победы.

Соревнования стартуют 30 августа, он пройдет по системе (каждый с каждым) в двух подгруппах. Их победители сразятся в финале. За весь турнир выступят 10 команд федеральных округов, по 20 боксеров в каждой, 10 весовых категорий. Призовой фонд Куба – 15 000 000 рублей, который разделят три лучшие команды.

В состав сборной Приволжского федерального округа вошли три боксера из Удмуртии – Кирилл Никифоров (52 кг), Максим Чернышев (57 кг) и Оганес Сихчан (60 кг).

Когда: 30 августа-5 сентября,

Где: ледовый дворец «Молодежный» (пр. Калашникова, 15).

6+

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