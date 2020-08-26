Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров

26 августа в Удмуртии зарегистрировали 22 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района (д. Курегово, с. Ягул) по одному случаю зарегистрировано в Можге, Алнашском (с. Алнаши), Селтинском (с. Селты), Сюмсинском (с. Сюмси), Увинском (д. Поршур-Тукля), Якшур-Бодьинском (с. Якшур-Бодья) районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 1 514,

Воткинск - 39,

Сарапул - 92,

Можга - 287,

Глазов - 73,

Алнашский район - 140,

Балезинский район - 65,

Вавожский район - 47,

Воткинский район - 40,

Глазовский район - 27,

Граховский район - 28,

Дебёсский район - 13,

Завьяловский район - 254,

Игринский район - 47,

Камбарский район - 16,

Каракулинский район - 13,

Кезский район - 31,

Кизнерский район - 40,

Киясовский район - 7,

Красногорский район - 12,

Малопургинский район - 91,

Можгинский район - 65,

Сарапульский район - 33,

Селтинский район - 5,

Сюмсинский район - 9,

Увинский район - 29,

Шарканский район - 13,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 18,

Ярский район - 13.