Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров
26 августа в Удмуртии зарегистрировали 22 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района (д. Курегово, с. Ягул) по одному случаю зарегистрировано в Можге, Алнашском (с. Алнаши), Селтинском (с. Селты), Сюмсинском (с. Сюмси), Увинском (д. Поршур-Тукля), Якшур-Бодьинском (с. Якшур-Бодья) районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 1 514,
Воткинск - 39,
Сарапул - 92,
Можга - 287,
Глазов - 73,
Алнашский район - 140,
Балезинский район - 65,
Вавожский район - 47,
Воткинский район - 40,
Глазовский район - 27,
Граховский район - 28,
Дебёсский район - 13,
Завьяловский район - 254,
Игринский район - 47,
Камбарский район - 16,
Каракулинский район - 13,
Кезский район - 31,
Кизнерский район - 40,
Киясовский район - 7,
Красногорский район - 12,
Малопургинский район - 91,
Можгинский район - 65,
Сарапульский район - 33,
Селтинский район - 5,
Сюмсинский район - 9,
Увинский район - 29,
Шарканский район - 13,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 18,
Ярский район - 13.