Удмуртия присоединится к всероссийской акции «Ночь кино - 2020»

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29 августа Удмуртия присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь кино-2020». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В этом году кинопоказы состоятся на 53 площадках, многие из которых организуют на свежем воздухе. В столице Удмуртии в акции примут участие Русский Дом, Музей изобразительных искусств и Открытый сад.

- Бесплатные показы состоятся в Балезинском, Воткинском, Кезском, Киясовском, Малопургинском, Сарапульском, Селтинском, Шарканском, Красногорском, Можгинском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском районах, в г. Можга, Сарапул, Воткинск и Камбарка. На каждой из них будут соблюдаться все меры профилактики, установленные Роспотребнадзором, - передается в сообщении.

Кинопоказы начнутся в 20:00 по местному времени 29 августа. На каждой из площадке в зрители смогут увидеть сразу три фильма российских режиссеров: «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+), «Лёд 2» (6+) и «Холоп» (12+).

По словам организаторов, в прошлом году в акции приняли участие 9 569 человек по всей Удмуртии. Кинопоказы организовывали на 81 площадке.

В частности, в этом году показы пройдут в Сарапуле (МБУК «ЦБС»; МБУК ДК «Заря»; МБУК «ДК радиозавода»; МБУК «ДК Электрон – ЦВиРНК»), Воткинске (МАУК города Воткинска «Дом культуры на улице Кирова») и в Можге (МБУ ДО «ЦДОД»; МБУК «Культурно-спортивный центр «Можга»;).

С полным списком площадок можно ознакомиться на сайте главы и правительства Удмуртии.

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