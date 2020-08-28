Житель Удмуртии изуродовал односельчанина топором

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Житель села Турецкое Балезинского района Удмуртии изуродовал односельчанина топором в ходе конфликта. О происшествии сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что вечером 27 мая в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома в ходе конфликта с односельчанином обвиняемый нанес удар лезвием топора по правой щеке потерпевшего.

- Согласно заключениям эксперта потерпевший получил повреждения в виде резаной раны правой щеки, являющейся неизгладимой, рубец может быть устранен путем хирургического вмешательства, - передается в сообщении.

Обвиняемый полностью признал свою вину, дело направлено в районный суд.

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