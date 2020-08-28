Еще 31 житель Удмуртии заболел коронавирусом на утро 28 августа

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В Удмуртии на утро 28 августа коронавирус обнаружили еще у 31 жителя. По сообщениям регионального оперштаба, 26 человек выписали.

- Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, по 3 случая зарегистрировано в Глазове и Воткинске, по 2 случая — в Шарканском, Воткинском, Увинском районах, по одному случаю — в Алнашском, Балезинском, Дебесском, Игринском, Сюмсинском, Ярском районах, - передается в сообщении.

По сообщениям оперативного штаба, 322 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 130 пациентов в состоянии средней степени тяжести, и 26 человек в тяжелом состоянии.

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