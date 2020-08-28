Ижевчанина подозревают в хранении наркотиков

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В столице Удмуртии по подозрению в хранении наркотиков задержан 40-летний мужчина. Как сообщает Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике, подозреваемый ранее был судим за подобное преступление.
– Сотрудниками по подозрению в незаконном хранении наркотического средства «героин» задержан безработный житель г.Ижевска, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, – передается в сообщении.
Мужчина был задержан в частном секторе Первомайского района.
Сотрудникам полиции он объяснил, что наркотики заказал через интернет, а сразу после получения приобретенного был задержан.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
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