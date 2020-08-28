Фото: Архив редакции

Более 1 200 полицейских будут охранять порядок в День знаний в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Кроме того, 1 сентября полицейские будут закреплены за каждым из учебных заведений. Для обеспечения общественного порядка будут привлечены представители Росгвардии и сотрудники частных охранных организаций.

В процессе подготовки к новому учебному году сотрудники полиции провели проверки школ на антитеррористическую защищенность и укрепленность, при этом не выявив нарушений.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил, где ещё в городе не хватает тротуаров