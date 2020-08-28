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Житель Удмуртии осужден за попытку двойного убийства, при котором одна из жертв скончалась. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

Установлено, что житель Глазова выпивал вместе со своей сожительницей и знакомым, после чего в порыве ревности мужчина двумя ножами начал наносить удары своим собутыльникам. От полученных травм женщина скончалась на месте.

- Второму потерпевшему была оказана медицинская помощь прибывшими по вызову жильцов дома по просьбе осужденного врачами скорой помощи, он выжил, - передается в сообщении.

Суд приговорил убийцу к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием его в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

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