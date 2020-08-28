Ижевчанин разбился после падения с высоты

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Ранним утром 28 августа поступило сообщение из полиции в Поисково-спасательную службу Ижевска. Мужчина находился на козырьке здания по ул. Берша. Об этом пресс-служба ПСС Ижевска сообщила в своем Instagram-аккаунте.
От спасателей требовалась помощь в спуске мужчины с козырька здания. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни на крыше подъезда.
Причины происшествия выясняются.
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