Мужчина пропал в Ижевске

Фото: Поисково-спасательный отряд "Регион 18"

В Ижевске разыскивают пропавшего мужчину 1960-го года рождения. 22 августа около РКПБ (30 лет Победы, 100) Иван Павлович Токарев ушел от сопровождавших в неизвестном направлении. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18», он был одет в серую толстовку с капюшоном, синие спортивные штаны, черные носки и черные тапочки.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы, зеленые глаза. У мужчины нет верхних зубов, разговаривает он невнятно. Есть шрам на плече правой руки, животе.

Если у вас есть информация о местонахождении Ивана Павловича, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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