Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 31 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

По заболеваемости коронавирусом лидирует Ижевск Фото: Амир Закиров

На утро 31 августа в Удмуртии зарегистрировали 32 случая заражения коронавирусом.

Заболели 21 житель Ижевска, шесть жителей Завьяловского района, два жителя Глазова, два жителя Красногорского района, один житель Алнашского района.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших:

Ижевск - 1561

Воткинск - 42

Сарапул - 97

Можга - 290

Глазов - 78

Алнашский район - 143

Балезинский район - 67

Вавожский район - 47

Воткинский район - 42

Глазовский район - 27

Граховский район - 28

Дебесский район - 14

Завьяловский район - 263

Игринский район - 50

Камбарский район - 16

Каракулинский район - 12

Кезский район - 31

Киясовский район - 15

Красногорский район - 14

Малопургинский район - 98

Можгинский район - 63

Сарапульский район - 34

Селтинский район - 5

Сюмсинский район - 10

Увинский район - 35

Шарканский район - 21

Юкаменский район - 2

Якшур-Бодьинский район - 19

Ярский район - 14