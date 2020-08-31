32 человека заразились коронавирусом в Удмуртии на 31 августа

Фото: Дмитрий Селезнев

В Удмуртии по состоянию на 31 августа зарегистрировано 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в соцсетях.

Болезнь выявили у 21 жителя Ижевска, шести жителей Завьяловского района, двух жителей Глазова, двух жителей Красногорского района, одного жителя Алнашского района.

382 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 129 в состоянии средней степени тяжести, - 19 в тяжелом.

Всего на 31 августа проведено 276 291 исследований на Covid-19. За последние сутки исследовано 3 045 проб.

Итого на 31 августа в республике зарегистрировано 3 211 случаев болезни, 2 621 человек вылечились 60 пациентов умерли.

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