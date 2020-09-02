В честь подвига стюардессы Надежды Курченко 19 сосен посадят в Ижевске

Фото: Архив КП

4 сентября в Ижевске состоится акция “Аллея Надежды”. Мероприятие посвящено подвигу 19- летней стюардессы Надежды Курченко, которая в 1970 году пыталась предотвратить теракт на борту самолета. Об этом сообщает пресс- служба администрации города.

Надежда Курченко - воспитанница Понинской школы-интерната Глазовского района. 15 октября 1970 года девушка попыталась остановить теракт самолета Батуми – Сухум – Краснодар, пожертвовав своей жизнью. В истории СССР это был первый захват воздушного судна террористами.

В память об этом событии 4 сентября вдоль спорткомплекса «Планета спорта» высадят 19 сосен. Посадка начнется в 11:00.

Справка.

Надежда Курченко - бортпроводница “Аэрофлота”, была убита террористами при попытке предотвратить угон самолета. На борту находилось 45 пассажиров и 5 членов экипажа.

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