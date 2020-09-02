Еще три человека с коронавирусом скончались в Удмуртии на 2 сентября

Три человека скончались от коронавируса
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии на 2 сентября выявили 45 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в соцсетях.
42 человека вылечились. Трое человек скончались: женщины 77 и 66 лет и мужчина 66 лет.
23 человека заболели в Ижевске, семь человек в Можге, четыре в Глазове. По два случая зарегистрированы в Балезинском, Глазовском, Алнашском Дебесском и Малопургинском районах.
Всего на 2 сентября зарегистрировано 3 294 случаев коронавируса. 2 697 человек вылечились, 63 скончались.
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