Еще три человека с коронавирусом скончались в Удмуртии на 2 сентября

Три человека скончались от коронавируса Фото: Амир Закиров

В Удмуртии на 2 сентября выявили 45 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в соцсетях.

42 человека вылечились. Трое человек скончались: женщины 77 и 66 лет и мужчина 66 лет.

23 человека заболели в Ижевске, семь человек в Можге, четыре в Глазове. По два случая зарегистрированы в Балезинском, Глазовском, Алнашском Дебесском и Малопургинском районах.

Всего на 2 сентября зарегистрировано 3 294 случаев коронавируса. 2 697 человек вылечились, 63 скончались.

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