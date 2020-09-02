Ярушкинский дендропарк станет особо охраняемой территорией Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ярушкинский дендропарк в Ижевске станет особо охраняемой территорией местного значения по требованию прокурора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Проверка установила, что в 2012 году правительство республики передало в собственность города три особо охраняемых участка, которые входят в состав дендропарка. Но администрация Ижевска не внесла сведения об участке в соответствующий кадастр. Режим особой охраны не был установлен, а содержание территории было ненадлежащим.

По факту прокурор вынес представление. В ноябре 2020 года администрация Ижевска планирует придать статус особо охраняемой природной территории местного значения Ярушкинскому дендропарку. Прокурор контролирует устранение нарушений.

Ранее мы рассказывали, как активные жители сами борются со смертельно опасным борщевиком на территории парка.

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