Морскому котику из Ижевска привезли подругу в зоопарк Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба зоопарка Лимпопо

У морского котика Зонтика, которого недавно перевезли из Ижевска в Нижний Новгород, появилась подруга. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского зоопарка «Лимопопо».

- Самочку зовут Нюша, к нам она приехала из волгоградского океанариума, ей 10 лет. Дорогу самка перенесла хорошо, а когда ее выпустили в вольер, сразу стало понятно, что у Нюши весьма игривый и добрый характер. Животное без какой-либо боязни подплывает к людям, что, безусловно, станет хорошим примером для Зонтика, который пока что осторожничает, - цитирует пресс-служба генерального директора зоопарка Владимира Герасичкина.

Нюша быстро освоилась в зоопарке и приняла угощение. А Зонтик поначалу не решался зайти в воду и вел себя неуверенно. Работники зоопарка думают, что животные станут хорошей парой, потому что морские котики - социальные существа.

Зонтику сейчас один год. К 5-6 годам он достигнет половой зрелости.

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