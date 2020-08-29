Морской котик переехал из Ижевска в зоопарк Нижнего Новгорода

Малыш весит всего 16 кг. Взрослые морские котики достигают массы 350 кг. Фото: зоопарк «Лимпопо»

В нижегородский зоопарк «Лимпопо» переехал морской котик из Ижевска по имени Зонтик. Об этом сообщает «Комсомольская правда - Нижний Новгород» (18+).

Сотрудники зоопарка говорят, что Зонтик хорошо перенес дорогу. Пока малыш проходит период адаптации: ныряет, плавает и иногда выходит на сушу. Его кормят сельдью, минтаем и кальмарами.

- Ему всего лишь годик. Половой зрелости они достигают к пяти шести годам. Но поскольку это очень социальные животные и обитают группами, уже на следующей неделе ему привезут подругу. Пара для него уже есть, - цитирует «Комсомольская правда - Нижний Новгород» директора зоопарка Владимира Герасичкина.

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