Карта распространения коронавируса на 2 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

42 человека вылечились 2 сентября Фото: Амир Закиров

На утро 2 сентября в Удмуртии зарегистрировали 45 новых случаев коронавируса. Три человека скончались.

Всего на 2 сентября зарегистрировано 3 294 случая коронавируса. 2 697 человек вылечились, 63 скончались.

Рассказываем о статистике по коронавирусу по районам:

Ижевск - 1614

Воткинск - 42

Сарапул - 97

Можга - 297

Глазов - 82

Алнашский район - 144

Балезинский район - 69

Вавожский район - 47

Воткинский район - 42

Глазовский район - 29

Граховский район - 28

Дебесский район - 15

Завьяловский район - 270

Игринский район - 50

Камбарский район - 16

Каракулинский район - 12

Кезский район - 31

Кизнерский район - 42

Киясовский район - 15

Красногорский район - 14

Малопургинский район - 99

Можгинский район - 63

Сарапульский район - 34

Селтинский район - 5

Сюмсинский район - 12

Увинский район - 36

Шарканский район - 21

Юкаменский район - 2

Якшур-Бодьинский район - 19

Ярский район - 14

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