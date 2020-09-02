Карта распространения коронавируса на 2 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

42 человека вылечились 2 сентября
Фото: Амир Закиров
На утро 2 сентября в Удмуртии зарегистрировали 45 новых случаев коронавируса. Три человека скончались.
Всего на 2 сентября зарегистрировано 3 294 случая коронавируса. 2 697 человек вылечились, 63 скончались.
Рассказываем о статистике по коронавирусу по районам:
Ижевск - 1614
Воткинск - 42
Сарапул - 97
Можга - 297
Глазов - 82
Алнашский район - 144
Балезинский район - 69
Вавожский район - 47
Воткинский район - 42
Глазовский район - 29
Граховский район - 28
Дебесский район - 15
Завьяловский район - 270
Игринский район - 50
Камбарский район - 16
Каракулинский район - 12
Кезский район - 31
Кизнерский район - 42
Киясовский район - 15
Красногорский район - 14
Малопургинский район - 99
Можгинский район - 63
Сарапульский район - 34
Селтинский район - 5
Сюмсинский район - 12
Увинский район - 36
Шарканский район - 21
Юкаменский район - 2
Якшур-Бодьинский район - 19
Ярский район - 14
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