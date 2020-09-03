Два города Удмуртии победили во Всероссийском конкурсе

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Два города Удмуртии вошли в число победителей по проектам благоустройства малых городов. Воткинск и Сарапул стали одними из 160 победителей Всероссийского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Сарапул повторно выдвинул на конкурс свой проект «Музейный квартал», но уже с доработками и обновлениями. Проект предполагает новые пешеходные, велосипедные и туристические маршруты. Также соединить будущий квартал с Красной площадью города и набережной реки Кама.

Воткинск представил проект «Сила воды». В него входит масштабное благоустройство набережной пруда, в том числе создание комплекса архитектурных решений: пирс и трибуны, павильоны, велосипедные дорожки.

- Две заявки – две победы. Стопроцентный результат. И это заслуга городских жителей, которые принимали активное участие в разработке проектов, органов региональной и муниципальной власти и, конечно, архитектурного сообщества, - комментирует победы глава Удмуртии Александр Бречалов.

Проекты будут реализованы в 2021 - 2022 годы.

Справка КП.

Всероссийский конкурс по проектам благоустройства городских пространств был организован по поручению Президента России Владимира Путина. Конкурс проводится регулярно с 2018 года. Призовой фонд - 10 млрд рублей. 301 заявку на участие в этом году подали 76 субъектов страны.

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