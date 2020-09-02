«Военные забрали документы и отвезли нас в санаторий»: ижевчанку и ее 6-летнюю дочь закрыли на карантин в Дагестане

Фото: предоставлены собеседником

Вот уже несколько месяцев ижевчанка Екатерина Ермакова и ее 6-летняя дочка не могут вернуться домой. Весной, когда границы закрылись из-за коронавируса, они находились в Баку. В августе они наконец-то получили разрешение посольства России выехать на родину в Удмуртию. Однако уже на границе страны ее и еще 638 человек отправили в гостиницу в Дагестане на двухнедельный карантин. Почему это произошло и где находится девушка сейчас, расскажет «Комсомолка».

«МОЖЕТ, ЗАКРОЮТ, А МОЖЕТ, НЕТ»

- Мы должны были отправиться домой 20 августа, - рассказывает Екатерина. - На руках у меня было письмо из посольства России. Подробностей в нем не было - никакого пояснения, какие еще документы могут понадобиться при пересечении сухопутной границы. На всякий случай мы с дочкой сдали анализы на COVID и получили справки с отрицательным результатом.

Ситуация осложнялась тем, что Екатерина в Баку приехала на автомобиле, но во время нахождения там попала в аварию и теперь машина была не на ходу.

- Я предупредила об этом посольство, заказала эвакуатор для транспортировки машины до границы. Эвакуатор со стороны России тоже должны были пустить на нейтральную территорию, чтобы они там состыковались, взяли машину, и мы бы проехали, - рассказывает героиня. - Кстати, именно из-за автомобиля мы не полетели на самолете - по законам иностранного государства, если ты заезжаешь на автомобиле, то ты обязан выехать с ним обратно.

Чтобы вернуться в Россию, Екатерине необходимо было пройти через нейтральную территорию, заканчивающуюся в Дагестане. Она переживала, что что-то может пойти не так и потребуются дополнительные документы, поэтому заранее написала письмо на имя главы Роспотребнадзора Дагестана с объяснением, что у нее сложная ситуация. К письму Екатерина приложила фотографии и результаты анализов на коронавирус. Перед отъездом девушка выслала письмо еще раз, попытавшись выяснить, будет карантин или нет. В посольстве честно сказали: «Мы не знаем, это не в нашем ведомстве. Может, вас закроют, а может, и нет». Несмотря на это, девушка решила отправиться домой.

МАШИНУ ТАЩИЛИ ВРУЧНУЮ

Она спокойно прошла границы Азербайджана и оказалась на нейтральной территории. Однако с российской границей возникли проблемы. Пограничники не пускали эвакуатор на нейтральную территорию, а саму Катю хотели отправить обратно. Ижевчанка пыталась объяснить им, что она гражданка России, что ее не пустят обратно.

- Наши пограничники сказали мне, что их это не интересует. Мол, они не имеют права допустить российский эвакуатор на нейтральную территорию. Начальник пограничного отдела вышел встретить посольских детей, я успела его поймать и перемолвиться несколькими словами, но ничего конкретного он мне не сказал. А потом мне лишь говорили: «Уйдите в сторону и не мешайте». В итоге я, конечно, очень сильно расстроилась.

К этому моменту азербайджанский эвакуатор уже уехал. Машина девушки осталась на нейтральной территории. Протолкнуть сломанную технику дальше помогли незнакомые люди - они вручную тащили машину до следующего поста. После Кате пришлось пройти через санитарный пункт - девушка показала результаты теста, который они с дочкой сделали специально перед выездом, чтобы справка была свежей. Но вместо того, чтобы изучить результаты теста, пограничники попросили ее подписать постановление от 3 марта о карантинных мерах. Однако границы в стране открыты и ограничения на передвижение сняты, кроме того, у Екатерины на руках было разрешение о въезде от посольства России.

- Я начала спрашивать, что это за документы, какое постановление, для чего его подписывать? Никаких комментариев в ответ не было. Я решила написать отказ. После этого меня и других людей из очереди отправили на паспортный контроль.

Таможенники долго осматривали машину Екатерины - искали подвох. Но в конце концов все же пропустили авто. Эвакуатор загрузил транспортное средство и уехал. А очередь, в которой была Катя с дочкой, отправили к сотрудникам полиции.

- Наши заграничные паспорта забрали полицейские. Такой, мол, порядок. Сказали, что сейчас мы с полицией отправимся в санаторий, - рассказывает Екатерина.

В какой санаторий? На основании чего? Этого женщине и еще 638 людям никто не объяснил. Не сказали им и когда вернут документы. Вместо этого рассадили по автобусам. В сопровождении полиции колонна двинулась в неизвестном направлении.

Через четыре часа, около 22:30, автобусы остановились недалеко от небольшого санатория. Прибывших встретили мужчины, одетые в военную форму, развели по домикам - в каждый по 2 семьи. Расселили и закрыли снаружи. На вопросы, на каком основании их закрывают, просьбы показать соответствующие распоряжения все отвечали одно - мы выполняем приказ. Чей приказ, уже не сказали.

- Я в окно крикнула, где взять питьевую воду, а мне ответили - вода в кране, - говорит девушка.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА

Екатерина и её 6-ти летняя дочка Фото: предоставлены собеседником

Катю с дочкой и еще одну семью поселили в один домик с двумя комнатами. Осмотревшись, ижевчанка осталась в ужасе - меньше всего это место походило на санаторий. Грязный, в кровавых пятнах, матрас и отсыревшая подушка, бегающие муравьи и отпавшая плитка, мусор и двери без замков…

- При заселении никому не измерили температуру. И тем более не сделали никаких тестов. Ужин нам принесли в 23:30 - многие уже спали. Открыли дверь, занесли еду и закрыли снаружи. На следующее утро у соседей очень сильно плакал ребенок. Я пошла выяснить, что случилось. Оказалось, мальчик - инвалид второй группы. У него эпилепсия. На границе им велели разбираться с этим на территории санатория, - рассказывает героиня.

Пытаясь поговорить с охраной или медицинскими работниками, Екатерина не получала никаких ответов: ни почему они здесь, ни на основании каких документов, чей приказ выполняют военные. Ничего. Сказали лишь, что здесь нет официальных лиц и необходимо писать главе Роспотребнадзора.

Пробившись в Роспотребнадзор, она была направлена к начальству дагестанского управления. Однако в местном отделении на просьбы нашей соотечественницы не реагируют - просят звонить в приемную.

- Говорят, звоните в приемную, узнавайте, принято ваше заявление или нет. А приемная не отвечает несколько дней, - рассказывает девушка. - Я обращалась по горячей линии в аппарат президента РФ, звонила на горячую линию COVID-19, но никакого ответа не получила. Официально ни один источник не подтверждает, что нас должны закрыть - мы с близкими перерыли весь интернет. Но, тем не менее, мы все еще тут. Сидим в заточении, даже не гуляем. Информационный вакуум. Нет никакой ясности, - жалуется Екатерина.

ДОЧКА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЕДЫ

Мама с дочкой находятся на территории санатория «Дельфин» с 20 августа. Девочка тяжело переживает происходящее - даже потеряла аппетит и два дня отказывалась от еды.

- Я ей объясняю, что не всегда идет все по плану и мне нужна ее помощь. Чтобы она оставалась спокойной и помогала маме, - рассказывает Катя. Сейчас девочка уже адаптировалась и ждет, когда все закончится и они вернутся домой.

На момент написания материала Екатерина получила комментарий от сотрудника санатория. Ей сообщили, что всех граждан, пересекающих границу России со стороны Азербайджана, закрывают на карантин и забирают документы. Избежать этого можно лишь при авиаперелете.

- Если бы людям заранее сообщили, мол, подготовьтесь, возьмите с собой средства гигиены. Могли хотя бы предупредить, чтобы люди были готовы к карантину. Никаких бумаг, никаких объяснений, - комментирует девушка. - Я хочу, чтобы эта информационная дыра исчезла, чтобы все было четко прописано: в каких конкретных случаях необходимо уйти на карантин, а в каких тебя увезут в незнакомое грязное место и заберут документы.

Екатерина уже обратилась к правозащитникам и обо всем рассказывает в своем Инстаграм-аккаунте. Она пытается привлечь внимание общественности, чтобы другие были предупреждены о возможной ситуации. Однако установить причины карантина и получить официальные бумаги и постановления она не может. Как и свои документы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Тем временем, юристы отмечают - несмотря на то, что прибывших граждан действительно имели право изолировать, их должны были об этом предупредить. Кроме того, никто не имел права забирать у них документы.

- Действительно, согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» правительство страны либо главные государственные санитарные врачи и их заместители имеют право на полностью законных основаниях изолировать граждан и ограничивать их свободу перемещения в связи с эпидемиологической обстановкой, опубликовав соответствующие распоряжение.

Однако, в соответствии с Конституцией России, представители государства не имеют права отбирать документы и обязаны сообщать информацию о применяемых мерах и их сроках, - комментирует юрист Мария Валова.

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