Отдельные кабинеты и прием по выходным: как будет проходить диспанцеризация в Удмуртии

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Взрослые жители Ижевска смогут пройти диспанцеризацию, но только по субботам. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак в прямом эфире на странице Александра Бречалова.

Для проверки здоровья будут выделены отдельные кабинеты. С сентября пройти диспанцеризацию можно будет только по субботам и по предварительной записи. Также можно будет поставить прививку от гриппа. Данная система поможет снять напряжение с работников медицинских учреждения и наладит их работу.

Пациентов разделят на здоровых и больных, а помогать на приеме будут 150 студентов ИГМА.

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