Три летальных исхода от коронавируса в Удмуртии на 3 сентября

Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии на 3 сентября выявили 49 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях

17 человек выздоровели и их выписали. Трое человек скончались: две женщины 86 и 87 лет, мужчина 59 лет.

18 жителей Ижевска заболели, 7 жителей Игринского района, 5 жителей Воткинска, 4 жителей Можгинского района, по 3 случая зарегистрировано в Завьяловском и Ярском районах, по два случая — в Глазове, Балезинском, Малопургинском, Селтинском районах, у 1 жителя Якшур-Бодьинского района.

Всего на 3 сентября в Удмуртии зарегистрировано 3 343 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 2 714 человек выздоровели. 66 летальных случаев. Состояние заболевших: 414 в удовлетворительном состоянии, 125 средней степени тяжести, 24 в тяжелом состоянии.

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