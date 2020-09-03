Вертолетная площадка на территории больничного городка появится в Удмуртии

Фото: pixabay.com

В Глазове на территории больничного городка появится вертолетная площадка. Поручение о ремонте дал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Только за 6 месяцев санавицация совершила 30 вылетов в Глазов. Однако специализированная площадка для вертолетов на территории больничного городка не предусмотрена. Проблему планируют исправить к концу этого года в рамках крупных ремонтных работ.

На территории больничных городков Глазова уже начались работы по обновлению дорожного полотна. Здесь же появятся пешеходные дороги, зоны ожидания для пациентов, установят освещение и видеонаблюдение,

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