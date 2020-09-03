Полицейские изъяли у жителей Удмуртии взрывчатку, арбалет и винтовку

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В августе полиция Удмуртии провела операцию «Арсенал». Сотрудникам МВД удалось раскрыть ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

В рамках операции сотрудники правоохранительных органов изъяли у граждан республики 2 кг взрывчатки, самодельный арбалет, винтовку, 3 пистолета, по 2 травматических и пневматических пистолета, около 100 патронов. Также добровольно жители сдали 3 охотничьих ружья и 70 патронов.

По данным фактам возбуждено 20 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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