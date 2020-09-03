10 гостиниц на природе появятся в 2021 году в Удмуртии

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На территории республики в следующем году планируют открыть сразу 10 глэмпингов. Это вид отдыха, который сочетает удобство гостиничного номера и возможность насладиться природой.
Первый вице-премьер Удмуртии сообщил, что для этого правительство республики уже подало соответствующие заявки в Ростуризм на получение субсидий.
Такие виды гостиниц должны появится во всех местах традиционного отдыха жителей и гостей Удмуртии. В том числе на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай».
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