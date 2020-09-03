Сотрудники МВД задержали подозреваемую в кражах с банковских счетов у жителей Удмуртии

Фото: Архив КП

39-летняя жительница города Челябинск задержана и доставлена в Ижевск. Она подозревается в серии хищений с банковских счетов жителей Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники МВД по Удмуртской Республике установили причастность задержанной к четырем преступлениям. Все были совершены в отношении жителей Ижевска. Женщина действовала дистанционно, представляясь сотрудницей банков, под предлогом предотвращения попыток незаконных транзакций. Получив реквизиты банковских счетов, мошенница списывала с них деньги. В некоторых случаях она просила обналичить денежные средства в банкомате и с его помощью перевести их на «безопасные счета».

При обыске квартиры у подозреваемой были изъяты и отправлены на экспертизу мобильные телефоны и банковские карты, оформленные на неустановленных лиц. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на причастность женщины к другим аналогичным преступлениям.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ «Кража с банковского счета», «Мошенничество». Подозреваемая находится в изоляторе до избрания меры пресечения.

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