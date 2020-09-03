Директор техникума обвиняется в незаконной выплате премии в Удмуртии

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С 14 по 19 февраля 2020 года директор Ижевского индустриального техникума имени Е.Ф. Драгунова выплатил главному бухгалтеру учреждения премию в размере 792 тысячи рублей. Руководитель учреждения тем самым нарушил Положение об оплате труда работников, используя служебное положение. Об этом сообщает пресс- служба прокуратуры Удмуртии.

Руководитель учебного заведения обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Устиновский районный суд.

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