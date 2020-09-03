Социалиста из Ижевска арестовали за неуплату штрафа в Удмуртии

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3 сентября лидера российского социалистического движения в Ижевске арестовали за неуплату штрафа. Молодой человек задержан на трое суток. Штраф на 10 тысяч рублей ему выписали ещё в марте по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка проведения акции» на митинге против завода в Камбарке.

— Из-за напряженности с выборами и переноса апелляционного суда по митингу против завода в Камбарке 7 марта 2020 года я не успел заплатить административный штраф. Меня привезли в суд, где я ходатайствовал об исправительных работах, так как учусь заочно и не трудоустроен официально. Однако суд присудил мне арест на трое суток. В СИЗО! Сейчас меня везут в СИЗО на Базисную, - рассказал на своей странице в социальных сетях задержанный.

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