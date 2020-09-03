Афиша книжного фестиваля «Читай, Ижевск»: ЭтноРазгуляй и встречи с писателями Удмуртии

Фото: Архив КП

Фестиваль «Читай, Ижевск» пройдет в столице Удмуртии. В этом году посетить мероприятия и книжную ярмарку жители и гости Ижевска смогут с 4 по 6 сентября на Центральной площади города.

Тема этого года «Ижевск многонациональный». С лекциями выступят писатели Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула. Более 40 издательств и книжных предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга представят свою продукцию. Жанровое разнообразие также расширилось - организаторы обещаются художественную и детскую литературу, нон-фикшн и комиксы.

Фестиваль проходит уже в восьмой раз. В прошлом году его посетило около 15 000 человек.

Также организаторы не забыли о мерах предосторожности в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.

— Хотя мероприятие на открытом воздухе, мы будем соблюдать определенные меры предосторожности. Все наши волонтеры будут в масках и перчатках, в зонах книжной ярмарки волонтеры будут раздавать маски и средства для обработки рук. Все встречи с писателями и мастер-классы будут проходить с определенной рассадкой, чтобы соблюдать дистанцию, — поясняет один из организаторов фестиваля Татьяна Ухина.

4 сентября, пятница

СЦЕНА (шатер + сцена за фонтаном)

15:00 — Музыкальное открытие. Флешмоб «Все в танцах!»

16:00 — Встреча с народным писателем Удмуртии Вячеславом Ар-Серги

17:00 — Творческая встреча с детским писателем Валентином Постниковым

18:00 — Торжественное открытие. «Легенда о сотворении мира» от театра-студии «Дай пять!» и ансамбля «Сундучок»

18:30 — Творческая встреча с Марией Толстухиной, автором книги «Сказ о том, как простые бабушки из удмуртского села Бураново храм построили»

19:15 — «Кот в сапогах». Концерт-мюзикл оркестра народных инструментов «Золотая мелодия»

20:00 — Светомузыкальное шоу «Мы живем в России»

МАСТЕР-КЛАССЫ (лужайка за фонтаном)

15:00-16:00 — «Золотой италмас»: брошь из атласных лент

15:00-16:30 — «Ижевские истории»: гравюра на картоне

15:00-16:30 — «ЧиЖ»: закладка из фетра

15:00-17:00 — «Осенние цветы»: мастер-класс по валянию

16:00-17:00 — «FETRовая радость»: подвеска на шею

16:30-18:00 — «МУНе»: удмуртская кукла-закладка

17:00-18:00 — «Три медведя»: роспись деревянных значков

17:00-18:30 — Удмуртская свистулька «Шулан» (Гончарная мастерская «Мугур»)

17:00-18:00 — ЭКОсортировка

18:00-18:30 — «На стыке веков»: историческая реконструкция от лучно-метательного клуба «Лукоборье»

СЕМЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА (лужайка за фонтаном)

15:00 — Мастер-классы «Ижик», «Символы Удмуртии» (чеканка)

15:00-20:00 — Лучный аттракцион «Горыныч»

16:00 — «Лопшо Педунь и компания» (сказочные истории), Мастер-классы «Татарская тюбетейка», «Обережная кукла»

17:00 — Мастер-классы «Славянская плетенка», «Гипсовые штучки», народные игры

18:00 — Громкие чтения с мамой. Украинская сказка «Серко». «Пойми меня», игровое речевое занятие

19:00 — Громкие чтения с бабушкой

16:30-17:30 — Праздничное агентство Софии «ВАУ!»

15:00-19:00 — «Научная лужайка». Интерактив от «Информационного центра атомной энергии»

5 сентября, суббота

СЦЕНА (шатер + сцена за фонтаном)

10:00 — Презентация книжных серий издательства «Руда»

10:30 — Гала-концерт республиканского конкурса «Стихи победы».

12:00 — Поэтические читки. Театр «Молодой человек»

13:00 — Ток-шоу «Разберем на атомы» (ИЦАЭ)

14:00 — Творческая встреча с детским писателем Валентином Постниковым

15:00 — «Литература Удмуртии в начале ХХ! века: проблемы, прорывы, запреты». Арзамазов А.А.

15:30 — Лекция «Книжность и народность». Ю. А. Перевозчиков

16:30-18:00 — Поэтический микрофон:

16:30 — А. Корамыслов (Воткинск)

17:00 — О. Шапеева (Сарапул), Ксения Максимова (Ижевск)

17:30 — Воротникова Е. (Ижевск), Шумилова Н. (Ижевск), Е. Парамонова (Ижевск).

18:00 — Андрей Гоголев. Презентация первого полного перевода на русский язык повести Кузебая Герда «Мати».

19:00 — «Всем народом!». Концерт муниципального хореографического ансамбля «Ижевск»

20:00 — Светомузыкальное шоу «Мы живем в России»

МАСТЕР-КЛАССЫ (лужайка за фонтаном)

10:00-11:00 — «Университет 55+». Презентация открытых мастерских

11:00-13:00 — «Как Лопшо Педунь шуд искал»: квест

11:00-12:00 — «Белый кролик»: подвижная кукла из бумаги ВЦ “Галерея”

11:00-12:00 — «ИЗЮминка»: мастер-класс по созданию татарского женского украшения

12:00 — «Рисуем на пленэре»

13:00-14:00 — Лаборатория душевного тепла: делаем куклу

13:00-14:00 — «Я люблю Ижевск!»: мастер-класс по росписи деревянных значков

14:00-15:00 — «Мин яратам Ижевск!»: сердечко из бумажных трубочек

15:00-16:00 — «Аленький цветочек»: цветок из фетра

16:00-18:00 — «Как Лопшо Педунь шуд искал»: квест

17:00-19:00 — «Трафаретня»: мастер-класс по росписи футболок

СЕМЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА (лужайка за фонтаном)

10:00 — Раскраска «Татарские сказочные герои»

11:00 — Викторина по татарским сказкам «Сказка ложь, да в ней намек»,

Мастер-класс «Русский венок», Народные игры

12:00 — Мастер-класс «Веселый колобок», Напольная игра «Скажи мне здравствуй!»

13:00 — «ВООК Шудон», квест-игра, «Лопшо Педунь спрашивает», викторина

13:00 — Народные игры

14:00 — Мастер-классы «В некотором царстве», «Вукузе» (плетеная кукла). Театрализованная постановка театра «Балаганчик» «Сказки на всякий случай» по книге Е. Клюева.

14:00-19:00 — Мастер-класс по скорочтению

15:00 — Мастер-класс «Славянский семейный оберег»

15:00-19:00 — «Научная лужайка». Интерактив от «Информационного центра атомной энергии»

16:00 — Мастер-класс «Внимание и концентрация». Игры народов России

16:30-17:30 — Праздничное агентство Софии «ВАУ»

17:00 — Мастер-класс «Народная кукла», игровая программа «Леди Баг и команда спасают мир», народные игры

18:00 — Громкие чтения с мамой. Удмуртская сказка «Алчный купец»

6 сентября, воскресенье

СЦЕНА (шатёр + сцена за фонтаном}

10:00 — Спектакль театра кукол «Кто сказал Мяу?»

11:00 — ЭтноРазгуляй: Русские

12:00 — Клуб детских писателей

13:00 — ЭтноРазгуляй: азербайджане

13:30 — Презентация сборника стихов современных удмуртских поэтов. Богдан Анфиногенов.

14:00 — ЭтноРазгуляй: ТАТАРЫ

14:30 — ЭтноРазгуляй: евреи

15:00 — Подведение итогов конкурсов «Моя многонациональная семья», «Сказочный герой моего народа»

15:30 — ЭтноРазгуляй: МАРИЙЦЫ

16:00 — Презентация «Родословной книги Камско-Вятского региона»

17:00 — Награждение победителей Литературной премии журнала «Луч»

17:30 — Награждение победителей творческого конкурса «Мой дом — моя крепость»

18:00 — ЭтноРазгуляй: казаки

18:30 — ЭтноРазгуляй: армяне

19:00 — Концерт группы «Ознеам»

20:00 — Светомузыкальное шоу «Мы живем в России—

МАСТЕР-КЛАССЫ (лужайка за фонтаном)

11:00-13:00 — «Как Лопшо Педунь шуд искал»: квест

11:00-12:00 — «Легенда о волшебном быке»: мастер-класс по созданию комикса 12:00-14:00 — «Вырос славный урожай»: мастер-класс по лепке из глины от Гончарной мастерской «Колокол»

12:00-14:00 — «Рыжий лист кленовый»: роспись деревянных значков

13:00-14:00 — «Я люблю Ижевск!»: мастер-класс по росписи деревянных значков

14:00-15:00 — Сердечко из бумажных трубочек

13:00-14:00 — Мастер-класс по созданию восковой свечи

13:00-14:00 — «Жил-был пес»: магнит из фетра по украинской сказке

14:00-15:00 — Посткроссеры

14:00-15:00 — «Три медведя»: роспись деревянных значков

15:00-16.30 — ЧиЖик из газетных трубочек

15:00-16:30 — «Теплые подарки»: мастер-класс по валянию

15:00-16:00 — Мастер-класс по родословному древу

16:00-17:00 — «Цветок солнца» : мастер-класс по рисованию

16:00-18:00 — «Как Лопшо Педунь шуд искал»: квест

16:30-18:00 — «Валенки-шептуны»: мастер-класс по валянию

17:00-18:00 — ЭКОсортировка

СЕМЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА (лужайка за фонтаном)

10:00 — Мастер-класс «Обереги и талисманы»

11:00 — «Удмуртский для русских», мастер-класс «Узбекская тюбетейка»

12:00 — Игра-мемо «Богатырские забавы», мастер-класс «Привет из Удмуртии»

13:00 — «Чебер Удмурт Чушкон» — творческий флешмоб, игра-мемо «Удмуртский алфавит», удмуртские игры «Ойдолэ шудом»

13:00 — Народные игры

14:00 — Мастер-класс «Шунды» (полимерная глина)

14:00-18:00 — Мастер-класс по скорочтению

15:00 — «Четвертый лишний», интеллектуальная игра. «Подружимся-поиграем», народные игры

16:00 — Театрализованная постановка «Мужик и Солнце» театра «Вишневый садик», мастер-класс «Театральная маска в этностиле»

17:00 — Народные игры, мастер-класс «Книжная закладка с орнаментом»

18:00 — Громкие чтения с мамой. Удмуртская сказка «Плохие приятели»

18:00 — Усатая вечеринка с Лопшо Педунем

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