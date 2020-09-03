Афиша книжного фестиваля «Читай, Ижевск»: ЭтноРазгуляй и встречи с писателями Удмуртии

Фото: Архив КП
Фестиваль «Читай, Ижевск» пройдет в столице Удмуртии. В этом году посетить мероприятия и книжную ярмарку жители и гости Ижевска смогут с 4 по 6 сентября на Центральной площади города.
Тема этого года «Ижевск многонациональный». С лекциями выступят писатели Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула. Более 40 издательств и книжных предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга представят свою продукцию. Жанровое разнообразие также расширилось - организаторы обещаются художественную и детскую литературу, нон-фикшн и комиксы.
Фестиваль проходит уже в восьмой раз. В прошлом году его посетило около 15 000 человек.
Также организаторы не забыли о мерах предосторожности в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.
— Хотя мероприятие на открытом воздухе, мы будем соблюдать определенные меры предосторожности. Все наши волонтеры будут в масках и перчатках, в зонах книжной ярмарки волонтеры будут раздавать маски и средства для обработки рук. Все встречи с писателями и мастер-классы будут проходить с определенной рассадкой, чтобы соблюдать дистанцию, — поясняет один из организаторов фестиваля Татьяна Ухина.
4 сентября, пятница
СЦЕНА (шатер + сцена за фонтаном)
15:00 — Музыкальное открытие. Флешмоб «Все в танцах!»
16:00 — Встреча с народным писателем Удмуртии Вячеславом Ар-Серги
17:00 — Творческая встреча с детским писателем Валентином Постниковым
18:00 — Торжественное открытие. «Легенда о сотворении мира» от театра-студии «Дай пять!» и ансамбля «Сундучок»
18:30 — Творческая встреча с Марией Толстухиной, автором книги «Сказ о том, как простые бабушки из удмуртского села Бураново храм построили»
19:15 — «Кот в сапогах». Концерт-мюзикл оркестра народных инструментов «Золотая мелодия»
20:00 — Светомузыкальное шоу «Мы живем в России»
МАСТЕР-КЛАССЫ (лужайка за фонтаном)
15:00-16:00 — «Золотой италмас»: брошь из атласных лент
15:00-16:30 — «Ижевские истории»: гравюра на картоне
15:00-16:30 — «ЧиЖ»: закладка из фетра
15:00-17:00 — «Осенние цветы»: мастер-класс по валянию
16:00-17:00 — «FETRовая радость»: подвеска на шею
16:30-18:00 — «МУНе»: удмуртская кукла-закладка
17:00-18:00 — «Три медведя»: роспись деревянных значков
17:00-18:30 — Удмуртская свистулька «Шулан» (Гончарная мастерская «Мугур»)
17:00-18:00 — ЭКОсортировка
18:00-18:30 — «На стыке веков»: историческая реконструкция от лучно-метательного клуба «Лукоборье»
СЕМЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА (лужайка за фонтаном)
15:00 — Мастер-классы «Ижик», «Символы Удмуртии» (чеканка)
15:00-20:00 — Лучный аттракцион «Горыныч»
16:00 — «Лопшо Педунь и компания» (сказочные истории), Мастер-классы «Татарская тюбетейка», «Обережная кукла»
17:00 — Мастер-классы «Славянская плетенка», «Гипсовые штучки», народные игры
18:00 — Громкие чтения с мамой. Украинская сказка «Серко». «Пойми меня», игровое речевое занятие
19:00 — Громкие чтения с бабушкой
16:30-17:30 — Праздничное агентство Софии «ВАУ!»
15:00-19:00 — «Научная лужайка». Интерактив от «Информационного центра атомной энергии»
5 сентября, суббота
СЦЕНА (шатер + сцена за фонтаном)
10:00 — Презентация книжных серий издательства «Руда»
10:30 — Гала-концерт республиканского конкурса «Стихи победы».
12:00 — Поэтические читки. Театр «Молодой человек»
13:00 — Ток-шоу «Разберем на атомы» (ИЦАЭ)
14:00 — Творческая встреча с детским писателем Валентином Постниковым
15:00 — «Литература Удмуртии в начале ХХ! века: проблемы, прорывы, запреты». Арзамазов А.А.
15:30 — Лекция «Книжность и народность». Ю. А. Перевозчиков
16:30-18:00 — Поэтический микрофон:
16:30 — А. Корамыслов (Воткинск)
17:00 — О. Шапеева (Сарапул), Ксения Максимова (Ижевск)
17:30 — Воротникова Е. (Ижевск), Шумилова Н. (Ижевск), Е. Парамонова (Ижевск).
18:00 — Андрей Гоголев. Презентация первого полного перевода на русский язык повести Кузебая Герда «Мати».
19:00 — «Всем народом!». Концерт муниципального хореографического ансамбля «Ижевск»
20:00 — Светомузыкальное шоу «Мы живем в России»
МАСТЕР-КЛАССЫ (лужайка за фонтаном)
10:00-11:00 — «Университет 55+». Презентация открытых мастерских
11:00-13:00 — «Как Лопшо Педунь шуд искал»: квест
11:00-12:00 — «Белый кролик»: подвижная кукла из бумаги ВЦ “Галерея”
11:00-12:00 — «ИЗЮминка»: мастер-класс по созданию татарского женского украшения
12:00 — «Рисуем на пленэре»
13:00-14:00 — Лаборатория душевного тепла: делаем куклу
13:00-14:00 — «Я люблю Ижевск!»: мастер-класс по росписи деревянных значков
14:00-15:00 — «Мин яратам Ижевск!»: сердечко из бумажных трубочек
15:00-16:00 — «Аленький цветочек»: цветок из фетра
16:00-18:00 — «Как Лопшо Педунь шуд искал»: квест
17:00-19:00 — «Трафаретня»: мастер-класс по росписи футболок
СЕМЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА (лужайка за фонтаном)
10:00 — Раскраска «Татарские сказочные герои»
11:00 — Викторина по татарским сказкам «Сказка ложь, да в ней намек»,
Мастер-класс «Русский венок», Народные игры
12:00 — Мастер-класс «Веселый колобок», Напольная игра «Скажи мне здравствуй!»
13:00 — «ВООК Шудон», квест-игра, «Лопшо Педунь спрашивает», викторина
13:00 — Народные игры
14:00 — Мастер-классы «В некотором царстве», «Вукузе» (плетеная кукла). Театрализованная постановка театра «Балаганчик» «Сказки на всякий случай» по книге Е. Клюева.
14:00-19:00 — Мастер-класс по скорочтению
15:00 — Мастер-класс «Славянский семейный оберег»
15:00-19:00 — «Научная лужайка». Интерактив от «Информационного центра атомной энергии»
16:00 — Мастер-класс «Внимание и концентрация». Игры народов России
16:30-17:30 — Праздничное агентство Софии «ВАУ»
17:00 — Мастер-класс «Народная кукла», игровая программа «Леди Баг и команда спасают мир», народные игры
18:00 — Громкие чтения с мамой. Удмуртская сказка «Алчный купец»
6 сентября, воскресенье
СЦЕНА (шатёр + сцена за фонтаном}
10:00 — Спектакль театра кукол «Кто сказал Мяу?»
11:00 — ЭтноРазгуляй: Русские
12:00 — Клуб детских писателей
13:00 — ЭтноРазгуляй: азербайджане
13:30 — Презентация сборника стихов современных удмуртских поэтов. Богдан Анфиногенов.
14:00 — ЭтноРазгуляй: ТАТАРЫ
14:30 — ЭтноРазгуляй: евреи
15:00 — Подведение итогов конкурсов «Моя многонациональная семья», «Сказочный герой моего народа»
15:30 — ЭтноРазгуляй: МАРИЙЦЫ
16:00 — Презентация «Родословной книги Камско-Вятского региона»
17:00 — Награждение победителей Литературной премии журнала «Луч»
17:30 — Награждение победителей творческого конкурса «Мой дом — моя крепость»
18:00 — ЭтноРазгуляй: казаки
18:30 — ЭтноРазгуляй: армяне
19:00 — Концерт группы «Ознеам»
20:00 — Светомузыкальное шоу «Мы живем в России—
МАСТЕР-КЛАССЫ (лужайка за фонтаном)
11:00-13:00 — «Как Лопшо Педунь шуд искал»: квест
11:00-12:00 — «Легенда о волшебном быке»: мастер-класс по созданию комикса 12:00-14:00 — «Вырос славный урожай»: мастер-класс по лепке из глины от Гончарной мастерской «Колокол»
12:00-14:00 — «Рыжий лист кленовый»: роспись деревянных значков
13:00-14:00 — «Я люблю Ижевск!»: мастер-класс по росписи деревянных значков
14:00-15:00 — Сердечко из бумажных трубочек
13:00-14:00 — Мастер-класс по созданию восковой свечи
13:00-14:00 — «Жил-был пес»: магнит из фетра по украинской сказке
14:00-15:00 — Посткроссеры
14:00-15:00 — «Три медведя»: роспись деревянных значков
15:00-16.30 — ЧиЖик из газетных трубочек
15:00-16:30 — «Теплые подарки»: мастер-класс по валянию
15:00-16:00 — Мастер-класс по родословному древу
16:00-17:00 — «Цветок солнца» : мастер-класс по рисованию
16:00-18:00 — «Как Лопшо Педунь шуд искал»: квест
16:30-18:00 — «Валенки-шептуны»: мастер-класс по валянию
17:00-18:00 — ЭКОсортировка
СЕМЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА (лужайка за фонтаном)
10:00 — Мастер-класс «Обереги и талисманы»
11:00 — «Удмуртский для русских», мастер-класс «Узбекская тюбетейка»
12:00 — Игра-мемо «Богатырские забавы», мастер-класс «Привет из Удмуртии»
13:00 — «Чебер Удмурт Чушкон» — творческий флешмоб, игра-мемо «Удмуртский алфавит», удмуртские игры «Ойдолэ шудом»
13:00 — Народные игры
14:00 — Мастер-класс «Шунды» (полимерная глина)
14:00-18:00 — Мастер-класс по скорочтению
15:00 — «Четвертый лишний», интеллектуальная игра. «Подружимся-поиграем», народные игры
16:00 — Театрализованная постановка «Мужик и Солнце» театра «Вишневый садик», мастер-класс «Театральная маска в этностиле»
17:00 — Народные игры, мастер-класс «Книжная закладка с орнаментом»
18:00 — Громкие чтения с мамой. Удмуртская сказка «Плохие приятели»
18:00 — Усатая вечеринка с Лопшо Педунем
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