Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова может стать ведущей шоу на федеральном канале

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Алина Загитова, действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию, может стать ведущей шоу «Ледниковый период» (0+) на Первом канале.

По информации, опубликованной изданием «Реальное время», переговоры ведутся уже длительное время и определенности в дальнейших планах чемпионки нет.

Съемки нового сезона телешоу должны пройти во время спортивного сезона, что не позволит фигуристке участвовать в этапах Кубка России. Однако фигуристки в ранее опубликованных списках участников нет.

Этапы Кубка России служат отбором на Чемпионат страны.

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