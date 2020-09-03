Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова может стать ведущей шоу на федеральном канале

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Алина Загитова, действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию, может стать ведущей шоу «Ледниковый период» (0+) на Первом канале.
По информации, опубликованной изданием «Реальное время», переговоры ведутся уже длительное время и определенности в дальнейших планах чемпионки нет.
Съемки нового сезона телешоу должны пройти во время спортивного сезона, что не позволит фигуристке участвовать в этапах Кубка России. Однако фигуристки в ранее опубликованных списках участников нет.
Этапы Кубка России служат отбором на Чемпионат страны.
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