Житель Удмуртии по ночам крал из школ и кафе Казани

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1 сентября 25- летний житель Удмуртии был задержан в Казани. Молодой человек по ночам крал из школ и кафе технику и деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Сотрудники кафе на улице Кремлевская обратились в полицию с заявлением о краже. По их словам, ночью к ним в заведение прокрался неизвестный и похитил игровые приставки, объектив фотоаппарата и деньги.

Через несколько дней с подобным заявлением пришли сотрудники фотошколы и детского центра. У них были украдены фотоаппараты.

Опросив свидетелей и очевидцев и проанализировав записи с камер наблюдения, полицейские вычислили личность преступника. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Удмуртии, который также находился в федеральном розыске как осужденный условно с испытательным сроком.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Украденные вещи были изъяты как вещественные доказательства.

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