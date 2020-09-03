11 заболевших коронавирусом выявили в Нагорном психоневрологическом интернате в Удмуртии

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На днях в социальных сетях появилось сообщение о возможной вспышке коронавируса в Нагорном психоневрологическом интернате. В сообщении говорилось о 50 сомнительных тестах: положительные, но не подтвержденные Роспотребнадзором. Глава Удмуртии Александр Бречалов дал экстренное поручение о проверке интерната.

Сегодня пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике сообщила о 10 подтвержденных положительных анализах у проживающих в интернате. Также один заболевший среди персонала. 10 человек госпитализированы, сотрудник проходит лечение дома.

По факту проводится эпидрасследование. Также выписаны предписания о проведении дополнительных противоэпидемиологических мероприятий.

В интернате проживает более 300 пожилых пациентов и инвалидов от 18 лет.

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