Книги об участниках локальных войн из Удмуртии появятся в библиотеках Ижевска

Еще 600 экземпляров разойдутся по городам Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом книги «Герои нашего времени» появились в библиотеках Ижевска.

«Герои нашего времени» — это сборник документальных статей об участниках локальных войн и антитеррористических операций, родившихся в Удмуртии. В книге представлено 54 статьи от 54 героев. Один герой — одна статья.

В течение года ещё 600 экземпляров распределят по школам и библиотекам других городов региона. Герои книги также проведут онлайн-встречи со школьниками.

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