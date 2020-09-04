Спасатели достали женщину из погреба в Удмуртии

Фото: pixabay.com

2 сентября пожилая жительница Удмуртии оступилась и с высота в полтора метра упала в погреб. Женщина повредила руку и самостоятельно выбраться не смогла. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда.

Только на следующий день её обнаружил социальный работник, который и вызвал бригаду спасателей.

В погреб спустились медики и спасатели. Пострадавшей наложили на руку шину и на носилках транспортировали в машину скорой помощи.

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