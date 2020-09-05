Дольщики ЖК «Родниковый край» под Ижевском получат ключи от своих квартир

Строительство жилого комплекса велось с 2014 года Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Жилой комплекс «Родниковый край» под Ижевском ввели в эксплуатацию. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, сейчас в домах завершаются последние работы по строительству канализационной насосной станции. 164 дольщика получат ключи от своих квартир уже в этом месяце.

Напомним, что строительство жилого комплекса велось с 2014 года. Сдать его должны были в июне 2015го года, однако в сентябре 2016 года застройщик самоустранился. Было возбуждено уголовное дело. В сентябре 2017 года на объекте сменился застройщик – им стало ООО «Холмы-2» (С историей долгостроя можно познакомиться по ссылке).