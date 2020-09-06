Стали известны результаты финала командного Кубка России по боксу в Удмуртии

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Соревнования командного Кубка России по боксу прошли в Ижевске с 31 августа по 5 сентября. За кубок сразились 200 спортсменов со всей страны. В Удмуртии соревнования проходят уже третий год подряд. Какие результаты показали команды от округов России в этот раз?

Команда Уральского федерального округа заняло почетное третье место и получила бронзовую медаль. Поединок прошел 4 сентября. Соперником была команда Северо-Кавказского федерального округа. УФО буквально вырвали победу.

Второе место у Центрального федерального округа. Финальный бой за звание лучших проходил 5 сентября. Команда сразилась с Приволжским федеральным округом, которые по итогу стали чемпионами соревнования.

Это уже третья победа Приволжского округа в соревнованиях Кубка России по боксу. В этом году они победили со счетом 16:14.

Призовой фонд Кубка России составил 15 млн рублей. Команда победителей – Приволжский федеральный округ – из них получила 7 млн рублей, Центральный федеральный округ, занявший второе место – 5 миллионов. И Уральский федеральный округ получил 3 миллиона рублей за бронзу.

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