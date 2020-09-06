Фигуристка из Глазова Елизавета Туктамышева выпустит линию своей одежды

Фото: Архив КП

Чемпионка мира по фигурному катанию и уроженка Глазова Елизавета Туктамышева запустит свою линию одежды. Об этом она сообщила в интервью изданию Golden Skate.

Фигуристка рассказала, что коллекцию хочет выпустить в сентябре. Это будет её собственный бренд одежды как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.

— Я решила, что было бы здорово иметь одежду, которую можно надеть на соревнования, и показать всем, что ты фанат фигурного катания. Первая коллекция будет связана со мной, а дальше посмотрим. Мы просто пробуем. Пока не знаю, буду ли заниматься этим в будущем, — рассказала Елизавета.

Также фигуристка рассказала о подготовке новой фигурной программы.

— Пока ты не покажешь программы зрителям и судьям, то не поймешь, чего в них не хватает. Программы оставили позитивное впечатление. Произвольную программу еще нужно отточить, но это логично, поскольку мы больше работали над короткой. В целом, я довольна началом сезона и продолжу в том же духе, — поясняет уроженка Удмуртии.

Напомним, что в этом году Елизавета примет участие в отборе основного и резервного составов на Кубок России 2020.

Справка КП.

Елизавета Туктамышева - российская фигуристка, выступает в одиночном катании, заслуженный мастер спорта России. Является чемпионкой мира и чемпионкой Европы по фигурному катанию 2015 года.

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